Eto'o Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

ANTALYA

Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Samuel Eto'o, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor'un Isparta Davraz Kayak Merkezi'ndeki kampına katılan Eto'o, antrenmanda yeni transfer M'Billa Etame ve Can Arat ile koşu yaptı. Eto'o'nun antrenman sırasında neşeli olduğu gözlendi.

Antrenmanda, takımdaki diğer futbolcularla sohbet eden Eto'o, teknik direktör Yusuf Şimşek ile de bir süre görüştü. Eto'o, antrenmanın ardından gazetecilerle özçekim yaptı.

Diarra antrenmana katılmadı

Kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanda istasyon ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmana izinli olan Lamine Diarra katılmadı.

Antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erman Kılıç, kampın iyi geçtiğini söyledi. Yeni transferlerle kaynaştıklarını dile getiren Kılıç, bu yıl Antalyaspor'un hak ettiği yerde olacağını ifade etti.

Eto'o transferinin takımda heyecan yarattığını vurgulayan Kılıç, Kamerunlu futbolcunun takıma büyük faydası olacağına inandığını kaydetti.

Forvet Ahmet Aras da kampta iyi çalıştıklarını belirtti. Takıma dünya çapında yıldızların dahil olduğuna işaret eden Aras, şöyle konuştu:

"Eto'o, Antalyaspor için çok önemli bir transfer. Kariyeri ortada. Çok da mütevazı, egosu hiç yok. Eto'o'nun tecrübesinden yararlanacağız. Takımda forvet sayısı arttı. Rekabet başarıyı getirecektir. Her şey Antalyaspor için daha iyi olacak."