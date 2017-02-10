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"Eto'o benim çok iyi bir yardımcım"

Antalyaspor teknik direktörü Çalımbay, Samuel Eto'o'nun takım kaptanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim." dedi.

"Eto'o benim çok iyi bir yardımcım"

Antalyaspor teknik direktörü Çalımbay, Samuel Eto'o'nun takım kaptanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim." dedi.

10 Şubat 2017 Cuma 11:55
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"Eto'o benim çok iyi bir yardımcım"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katılarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Dünya yıldızları ile çalışmak zordur, Samuel Eto'o ile sorun yaşıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Göreve geldiğimde Eto'o ile konuştum. Eto'o, sadece futbolcu olarak Antalyaspor'a hizmet etmek istediğini söyledi. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olması gündeme gelmiş. Futbol kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak noktalamak istemesi doğal, her futbolcu bunu isterdi. Bu transfer gündeme gelince, sezon başı hazırlığını da iyi yapamamış. Ancak ben geldikten sonra iyi çalıştı, eksiklerini hızla kapattı. Şu anda kendisinden çok iyi yararlanıyoruz. Takım kaptanlığı görevini layıkıyla yapıyor. Arkadaşlarını çok iyi motive ediyor. Eto'o benim çok iyi bir yardımcım, diyebilirim. Çünkü bazen teknik adamların veya yöneticilerin yapamadığı motivasyonu takım kaptanları yapabiliyor. Futbolculuğumda bunları yaşamış biriyim. Eto'o gibi bir futbolcuya, bir takım kaptanına sahip olduğum için çok memnunum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSamuel Etoo
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