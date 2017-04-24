Etnospor Kültür Festivali'nin ikincisi Yenikapı'da düzenlenecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin ikincisi, "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla 11-14 Mayıs'ta İstanbul'daki Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek.

Geleneksel sporların yeniden canlandırılması, ata sporlarının hatırlatılması ve öğrenilmesi amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nin coşkusu, İstanbul'da yaşanacak.

Geleneksel spor dallarından günümüze ulaşan yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, yaya okçuluğu, aşık oyunları, mas (ağaç) güreşi, mangala gibi oyunları toplum ile buluşturmak ve tanıtmak için düzenlenecek festivale rekor sayıda katılımın beklendiği belirtildi.

Festivalde, 11 branşta ata sporunun yanı sıra Türk devletleri ve topluluk çadırları, yöresel kültürel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, el sanatları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, konserler, atlı akrobasi, atlı gösteriler, kılıç kalkan gösterileri, mehteran gösterisi, kültürel halk oyunları gibi etkinlikler de olacak.