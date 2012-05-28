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Eskrimde ikinci Avrupa zaferi

23 yaş altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda bayan kılıç kategorisinde Ayşe Iryna Kravchuk bronz madalya kazandı.

Eskrimde ikinci Avrupa zaferi

23 yaş altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda bayan kılıç kategorisinde Ayşe Iryna Kravchuk bronz madalya kazandı.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:38
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Eskrimde ikinci Avrupa zaferi

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 23 yaş altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda bayan kılıç kategorisinde Ayşe Iryna Kravchuk bronz madalya kazandı. Eskrimde Ilgın Sarban'dan sonra 2. madalya Ayşe Iryna Kravchuk'tan geldi. 

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 23 yaş altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda kılıç sporcularından Ayşe Iryna Kravchuk, Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.
Kravchuk'un kazandığı madalya, eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarındaki ikinci madalyası oldu. Mart ayında Hırvatistan'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Ilgın Sarban, ülkenin 89 yıllık eskrim tarihinde ilk bronz madalyasını Türkiye'ye kazandırmıştı.
Kravchuk, direk eleminasyon turunda çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Alina Komashuk'u 15-11 yenerek Rumen eskrimci Mihaela Bulica'nın rakibi oldu. Güçlü rakibi karşısında maçı başa baş götüren milli sporcu, rakibine tek sayı farkla 15-14 yenilerek final biletini kaçırdı ve Türkiye'ye bronz madalya ile döndü.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
Eksrim
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