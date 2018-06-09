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Eski Fenerbahçeli futbolcu Vokrri hayatını kaybetti

Kosova Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Vokrri, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Vokrri hayatını kaybetti

Kosova Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Vokrri, 57 yaşında hayatını kaybetti.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:42
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Vokrri hayatını kaybetti

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fadil Vokrri vefat etti.

Kosova Futbol Federasyonu Sözcüsü Fazli Berisha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki Vokrri'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

15 yaşında futbol kariyerine başlayan Vokrri, Priştine, Partizan gibi takımların yanı sıra Fransa'da Nimes, Bourges ve Montlucon, Türkiye'de de Fenerbahçe formalarını giydi.

Yugoslavya Milli Takımı'nda da görev alan Vokrri, 2008 yılında Kosova Futbol Federasyonunun başına geçmişti.

AA

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Kosova Futbol FederasyonuFenerbahçeli FutbolcuFadil VokrriFadil Vokrri Vefat Etti
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