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Eski dünya 1 numarasına şike cezası

Şike yaptığı tespit edilen Çinli tenisçi Peng Shuai'ye 3 ay tenisten men ve para cezası verildi.

Eski dünya 1 numarasına şike cezası

Şike yaptığı tespit edilen Çinli tenisçi Peng Shuai'ye 3 ay tenisten men ve para cezası verildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:36
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Eski dünya 1 numarasına şike cezası

Çinli tenisçi Peng Shuai, şike yaptığı gerekçesiyle üç ay tenisten men cezası aldı. 

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, çift kadınlar ana tablo maçında partnerini çekilmeye zorladığı tespit edilen 32 yaşındaki tenisçinin 3 ay men ve 5 bin dolar para cezası aldığı belirtildi.

2017 yılında düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yaşanan olayda, partnerinin kabul etmemesi üzerine Shuai'nin turnuvadan çekildiği kaydedildi.

2013 Wimbledon ve 2014 Fransa Açık'ta çiftlerde şampiyonluk yaşayan Shuai, 2014 yılının şubat ayında çiftlerde dünya klasmanının 1 numarası olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çinli Tenisçi Peng Shuaişike
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