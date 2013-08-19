Es-Es ''Sağlam'' başladı

ESKİŞEHİR



Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



Maçın 11. dakikasında Bursaspor'un kazandığı ve Batalla'nın kullandığı korner atışında, Pinto'nun kafayla kaleye gönderdiği topu, kaleci Boffin dışarıya çeldi.



Eskişehirspor'un 13. dakikada gelişen atağında Veysel'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Bienvenu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



Karşılaşmanın 30. dakikasında sol kanatta ilerleyen Kamara'nın pasında Özgür'ün ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



43. dakikada Özgür'ün kullandığı korner atışında, Veysel topla buluştu. Veysel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, savunma oyuncularına çarparak dışarıya çıktı.



Maçın ilk yarısı, golsüz sona erdi



Karşılaşmanın 57. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Erkan'ın ceza sahasına girip sert vuruşunda, kaleci Frey topu uzaklaştırdı.



75. dakikada sağ kanattan Erkan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Civelli, ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. 1-0



79. dakikada bu kez sol kanattan ceza sahasına giren Erkan'ın ortasında Bienvenu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0



86. dakikada Bursaspor'un kazandığı ve Pinto'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Boffin kurtardı.



Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan notlar



Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşma başlamadan önce Bursaspor Teknik Direktörü ve eski hocası Christoph Daum ile yeşil-beyazlı eski öğrencileriyle tokalaştı.



Karşılaşmayı, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, 1'inci Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Heper, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mesut Hoşcan, Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Körüstan da izledi.



Bu arada ''Mısır'ın yanındayız'' diye slogan atan bir grup Eskişehirspor taraftarı, ''Rabia işareti'' yaparak, Mısır'da yaşananları protesto etti.









AA