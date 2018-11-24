Erzurumspor tek golle kazandı

ERZURUM

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi

İlk yarı

3. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Emrah Başsan'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

20. dakikada sağdan Maicon'un ortasında, topa hareketlenen Yekta Kurtuluş'un şutu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tshabalala'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

43. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Doukara'nın ortasında topa yükselen Maicon'un kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

50. dakikada sol kanattan Özer Hurmacı'nın ortasında, karambol sonrası ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın gelişine vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstünden auta gitti.

60. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Leo'nun ortasında, kale önünde Tshabalala kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında, Antalyasporlu Diego'nun ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Boffin'in üstünden filelerle buluştu: 1-0.

86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

"Zor bir süreçten geliyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Zor bir süreçten geliyoruz ama üstüne koyarak ve gelişerek geliyoruz." dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını yürekten tebrik ettiğini söyledi.

Oluşturdukları ambiyanstan dolayı taraftara da teşekkür eden Özdilek, "Taraftarımız ikinci yarı oyuna müdahil oldu, takımın performansını pozitif anlamda çok etkilediklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, çok zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Deplasmanda 6 maçın 4'ünü kazanan bir rakibe karşı oynadık. Tek düşüncemiz, evimizde kazanmaktı. Zor bir süreçten geliyoruz ama üstüne koyarak ve gelişerek geliyoruz. Bu gelişimimizi bugün oyun ve sabır anlamında çok daha yukarı taşıdığımızı görüyoruz. Oyuncularıma maç öncesinde 'Bugün belirleyici unsur, sabırlı oyunumuz olacak.' dedim. İlk devre iki takımın da kontrolü elden bırakmadığı bir oyun oldu. Bir değil, belki 2-3 golle bitirebilirdik ama bugün bizim için en önemli unsur kazanmaktı."

İç saha avantajını kullanmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özdilek, "Sezon başında iç sahada kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 4 iç saha maçının 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldı. Ancak yeterli değil, mücadele devam edecek. Gerçekten çok istedik maçı ve haklı bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

"İyi analizler yaparak daha dikkatli olacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Golü yiyene kadar oyunun ortada geçtiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Golden sonra da bayağı risk aldık ama riskin karşılığını alamadık ve mağlup olduk. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u analiz ettiğimizde, genelde ya ceza sahası merkezden şutla ya da etkili duran toplarla gol buluyordu ve nitekim de öyle oldu. Futbolda bunlar da oluyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu sezon ilk kez üst üste iki mağlubiyet aldık ama önümüzde daha uzun yol var. İyi analizler yaparak daha dikkatli olacağız."