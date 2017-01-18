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Ertuğrul Sağlam'dan Aytemiz Alanyaspor açıklaması

Teknik direktör Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu." dedi.

Ertuğrul Sağlam'dan Aytemiz Alanyaspor açıklaması

Teknik direktör Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu." dedi.

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:39
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Ertuğrul Sağlam'dan Aytemiz Alanyaspor açıklaması

BURSA

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları görüşmelerin, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son bulduğunu söyledi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Aytemiz Alanyaspor yöneticileriyle İstanbul'da görüşme yaptıklarını anımsattı.

Görüşmenin olumlu sonuçlanmadığını dile getiren Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı Aytemiz Alanyaspor yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamAytemiz AlanyasporAçıklama
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