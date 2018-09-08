Ersun Yanal'dan yabancı sınırı açıklaması

Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, yabancı oyuncu sınırına ilişkin açıklamada bulundu.

Yanal, kişisel Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, yabancı oyuncu sınırlamasının Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunulduğunu savundu.

Türkiye'nin, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinin başında geldiğini vurgulayan Yanal, "Öncelikli gündemimiz, gençlerimize sunduğumuz olanakları tartışmak, onların gelişimini sağlamak ve rekabet edeceğimiz ülkelerin oyuncularına ihtiyaç duymayacağımız kaliteli oyuncuları üretmek olmalı. Daha da geç olmadan." ifadelerini kullandı.

Yerli oyuncular için altyapılarda daha iyi imkanlar sağlamanın ve genç oyuncuların becerilerinin nasıl geliştirilebileceğinin üzerinde durulması gerektiğini belirten Yanal, şunları kaydetti:

"Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. Biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız, Avrupa'nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Yeteneksiz miyiz yoksa ilgisiz mi? Programsız mıyız umursamaz mı? Doğru soruları sormazsak doğru yanıtlara ulaşamayız."