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Ersun Yanal: Bugün tarihi bir gün

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Bir çocuk ayağa kalktı ve yürümeye başlayacak. Bir takım kuruluyor, bunun için zaman tanıyın." dedi.

Ersun Yanal: Bugün tarihi bir gün

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Bir çocuk ayağa kalktı ve yürümeye başlayacak. Bir takım kuruluyor, bunun için zaman tanıyın." dedi.

19 Mart 2017 Pazar 12:11
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Ersun Yanal: Bugün tarihi bir gün

TRABZON - Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'da futbolun çok sevilen listesi yapılması halinde birinci sırada çıkabileceğini belirterek, "Bugün tarihi bir gün. Trabzon'da bu kadar kalabalığın bir araya gelmesi önemliydi. Taraftarımız stadın tamamını doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. En güzeli de bugün kazanmamızdı. Bu atmosferler umarım hep böyle devam eder." diye konuştu.

Galatasaray'ın nasıl oynayacağını bildiklerini ifade eden Yanal, şunları kaydetti:

"Oyun disiplini konusunda istediğimiz futbolu oynamaları için koyduğumuz birçok uygulama maçın başından itibaren tuttu. Galatasaray'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Maçı 2-0'a getirdikten sonra daha olgun olmamız gerekiyordu. Bir sürecin içinde olan takımız. Cezalı oyuncularımız var ve şimdi takımda oynatmadığımız oyuncular devreye girecek. Karanlık bir yerden geliyoruz. Sayın Muharrem Usta, istedikleri planları gerçekleştirmek için iyi bir duruş sergiledi. Camianın sabrına teşekkür ediyorum. Taraftarlardan, zaman zaman olsa çok büyük bir tepki görmedik. Bir çocuk ayağa kalktı ve yürümeye başlayacak. Bir takım kuruluyor, bunun için zaman tanıyın. Hedefleri planlayarak doğru adımları atmak lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanalönce Vatan
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