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Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'a 121-108 yenildiği maçta 31 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'a 121-108 yenildiği maçta 31 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 11:00
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Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'a 121-108 yenildiği maçta 31 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Chicago Bulls, evinde oynadığı Philadelphia 76ers karşılaşmasından 121-108 galip ayrıldı.

Bulls'u galibiyete, 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler ve 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Robin Lopez taşıdı. Dwyane Wade ise 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Ersan İlyasova, 31 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. 11 de ribaunt alan Ersan "double double"a imza attı. Robert Covington'ın 21 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

4 uzatmalı maçta ayakta kalan Hawks

Atlanta Hawks ile New York Knicks arasındaki mücadeleyi, 4 uzatma sonunda 142-139 ev sahibi Hawks kazandı.

1983'ten beri bir maçta 60 dakikanın üstünde süre alan 16. oyuncu olan Paul Millsap, 37 sayı, 19 ribaunt, 7 asistle Hawks'u sürükledi. Dennis Schroder 23 sayı, 15 asist, Kent Bazemore 24 sayı, 9 ribaunt, Dwight Howard 19 sayı, 13 ribaunt ve Tim Hardaway 19 sayı, 8 asistle mücadele etti.

45 sayıyla sahanın en skoreri olan Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, 2014'ün kasım ayından bu yana ilk defa 40 sayı barajını geçti. Brandon Jennings de 18 sayı ve 11 asistle "double double" yaptı.

Yıldızların düellosunda kazanan James

LeBron James'in formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Russell Westbrook'un takımı Oklahoma City Thunder'ı 107-91 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta James 25 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 29 sayı, 10 asist ve Tristan Thompson 19 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 4 blokla "double double" imza attı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook 20 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle bu sezon 24'üncü, kariyerinin 61'inci "triple double" performansını sergiledi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
NBABasketbolErsan İlyasovaRobin Lopez
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