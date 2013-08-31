Ersan İlyasova şampiyonayı bekliyor

İSTANBUL

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Ersan İlyasova, Slovenya'da gerçekleştirilecek 2013 Avrupa Şampiyonası'na hazır gideceklerini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli oyuncu, takım olarak henüz fiziksel açıdan hazır olmadıklarını belirterek, "Sürekli çift antrenmanlar yaptık. Oynadığımız hazırlık maçlarında ne iyi ne kötüydük. Daha iyiye doğru gidiyoruz. Zamanımız var. Kalan günleri iyi kullanıp Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmeyi amaçlıyoruz. Şu an için hazırlık maçlarında yüzde 100 performansımızı ortaya koyamıyoruz. Şampiyonaya doğru hazır olacağız" dedi.

Ersan İlyasova, Avrupa Şampiyonası'nın Dünya Şampiyonası'ndan daha zorlu geçtiğini, ancak hedeflerinin her zaman madalya olduğunu dile getirdi.

Slovenya'nın Koper kentinde maçlarını yapacak A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu, "Grubumuzda zorlu rakipler var. Gruptan lider çıkarak avantaj yakalamak istiyoruz. İlk maçımız Finlandiya ile olacak. Şampiyonada kime karşı oynadığın önemli değil. Her şey bize bağlı. Finlandiya da iyi bir takım. Ciddiyet önemli. Yenilginin telafisi yok" ifadelerini kullandı.

Takımın çok tecrübeli olduğunu hatırlatan milli basketbolcu, "Kadrodaki oyuncular en azından üç Avrupa Şampiyonası yaşamıştır. Şampiyona, fizik ve tecrübe gerektiren bir turnuva. Kısa zamanda üst üste maçlar yapacağız. Enerji tasarrufunu iyi yapmak lazım. Her maçı aynı şekilde çıkarmak zordur. Herkesin hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

"Milli takıma zevkle geliyorum"

Ersan İlyasova, milli takım kamplarına gelmekten büyük zevk aldığını ifade etti.

Yurt dışında oynadığı dönemlerde Türkiye'yi özlediğini vurgulayan yıldız oyuncu, şunları söyledi:

"Ben buraya zevkle geliyorum. Arkadaşlarımla olmak ayrı bir mutluluk. Milli takım, kariyerin için her şeyi yapmak isteyeceğin yer. Milli takım kariyerimde dünya ikinciliği var. Şimdi de Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyorum. Bu kadroyla bunu başarabilecek güçteyiz."

NBA kariyeri

Uzun süredir Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydiğini hatırlatan Ersan İlyasova, dünyanın en büyük basketbol organizasyonunda All-Star olmak ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini dile getirdi.

NBA'deki kariyerini aynı takımda sürdürmenin kendisi için avantaj olduğunu anlatan milli basketbolcu, "Bu sezon yeni kadromuz olacak. Yeni antrenörle yola devam edeceğiz. Buraya gelmeden önce antrenörümle konuştum. O da Slovenya'ya gelmeyi düşünüyor. Geçen sezon play-off'a kaldık. İlk turda elendik. Bu sezon play-off'ta en azından üçüncü tura kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Henüz 26 yaşında olduğunu ve kariyerinde uzun bir dönem bulunduğuna dikkati çeken Ersan İlyasova, "Her oyuncu NBA'de şampiyonluk yaşamak ister. Benim iki hedefim var, bir gün All-Star olmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.