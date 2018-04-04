Eroğlu, Altınordu'da 200. maçına çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 6. sezonunu geçiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında takımının başında 200'üncü maçına çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eroğlu ve ekibi, pazar günü saat 18.00'de başlayacak Ümraniyespor müsabakasıyla, İzmir temsilcisinin başında 200'üncü maçına çıkmış olacak.

Altınordu'daki görevine 2012-2013 sezonunda başlayan, 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluklar yaşayan Eroğlu, geride kalan 199 maçta 102 galibiyet, 51 beraberlik ve 46 yenilgi aldı.

Eroğlu yönetimindeki Altınordu, altı sezonluk periyotta maç başına 1,8 puan aldı ve 344 kez de gol sevinci yaşadı.

Bu süreçte Altınordu'nun maç başına gol ortalaması ise 1,72 oldu.

"En başarılı ekiplerin başında hep istikrarlı teknik adamları görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, her sezon daha iyisini başarmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Futbol sektöründe istikrarı yakalamanın çok zor olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığınızda en başarılı ekiplerin başında hep istikrarlı teknik adamları görüyoruz. Altınordu kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yıllar öncesinden yapan bir kulüp. Maç kaybetsek bile arkamızda durulacağını bilmek çok güzel bir duygu. Üst üste 200 maça çıkmak önemli ancak bundan daha da önemli olan bu kulübün gerçekleştirdiği her şeye tanıklık edebilmek."