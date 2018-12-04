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Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeni ile Engelsiz Yaşam Vakfı, farkındalık yaratmak için ünlü sanatçılar, Pendik Spor Ampute takımı ile ünlü futbolcular karması arasında futbol maçı organize etti. Erman Toroğlu’nun menisküs ameliyatı olduğu için tekerlekli sandalyede hakemlik maç yönetti.

Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti

3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” nedeni ile Engelsiz Yaşam Vakfı, farkındalık yaratmak için ünlü sanatçılar, Pendik Spor Ampute takımı ile ünlü futbolcular karması arasında futbol maçı organize etti. Erman Toroğlu’nun menisküs ameliyatı olduğu için tekerlekli sandalyede hakemlik maç yönetti.

04 Aralık 2018 Salı 12:35
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Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


İSTANBUL - Kağıthane’de ki bir halı sahada gerçekleşen organizasyonda 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla gerçekleşen ve farkındalık  yaratmak amacıyla düzenlenen futbol maçına ünlü sanatçılar ve ünlü futbolculardan oluşan karma takımlar katıldılar. Organizasyonun geliri ise Engelsiz Yaşam Vakfı ve HDI Sigorta’nın engelli bireyler, gaziler ve şehit ailelerini kapsayan “Engelsiz Sigorta” projesine aktarılacağı belirtildi. Deray Yurdakul’un sunuculuğunu yaptığı organizasyonda Survivor yarışmacısı Burçak Tuncer’in yeşil saha röportajlarını yaparken maçın spikerliğini TRT’den Hünkar Mutlu, yorumculuğunu ise A Spor Alp Pehlivan yaptı.

Organizasyona aralarında Salih Güney, Doğukan Manço, Can Nergis, İsmail Baki, Ceyhun Fersoy, Ruhi Sarı, Kemal Uçar, Abdullah Bulut, Çağlayan Topaloğlu, Atılgan Gümüş, Survivor yarışmacısı Erdi, Tayyar Işıksaçan, Kasım Aksoy ile ünlü eski milli futbolculardan Ergün Penbe, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Volkan Aslan, Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze ve Pendik Spor Ampute futbol takımı oyuncularından Fuseini İddi, Haydar Tursunboev ve Deniz Kılıç katıldılar.

Erman Hoca tekerlekli sandalyede hakemlik yaptı…

Geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası evinde yatan ünlü hakem Erman Toroğlu ise engelliler için hasta yatağından kalkıp hakemlik yapmak üzere organizasyona katıldı. Maçta yürüyemediği için tekerlekli sandalye üzerinde oturarak hakemlik yapan Toroğlu “Bugün bir kez daha anladım ki engelli kardeşlerimin işi çok zormuş. Hapimiz birer engelli adayıyız onlara her zaman yardımcı olup sorunlarını ortadan kaldırmamız lazım” dedi. Erman hoca sık sık maç sırasında kritik pozisyonlar için “Var” sistemine espriyle karışık gitmek zorunda kaldı.

Maçın devre arasında ünlü sanatçı Tuğba Yurt mini bir konser verirken, engelli çocuklardan oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu’da performansları ile alkış aldılar.


Maça çıkan futbolcuların toplu halde çekilen hatıra fotoğrafı.

Menisküs ameliyatı olan Erman Toroğlu maçı tekerlekli sandalyede yönetti.

 

Aktör Salih Güney, eski güzellik kraliçelerimizden Sevcan Zabit ve ünlü moda fotoğrafçısı Zafer Gündoğdu destek olmak için maçı izlemeye geldiler.

Hacıdan ocakbaşının sahibi Hüseyin Bakar, yapımcı ve söz yazarı Zafer Kerey, Avukat Edip Önder, Besteci ve yorumcu Turgay Saka da maça destek vermeye gelen önemli isimlerdendi

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kalpakaslan bu anlamlı organizasyona katkı verenleri tek tek plaketle ödüllendirdi.

Şarkıcı Tuba Yurt maç arasında minik bir konser verirken engelli gençler de ona eşlik etti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.12.2018 14:02
Anahtar Kelimeler:
Yaşar ŞenyüzErhan Toroğlu3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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