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Erman Kunter, Le Mans'dan ayrıldı

Fransa Birinci Basketbol Ligi (LNB Pro A) takımlarından Le Mans, başantrenör Erman Kunter ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Erman Kunter, Le Mans'dan ayrıldı

Fransa Birinci Basketbol Ligi (LNB Pro A) takımlarından Le Mans, başantrenör Erman Kunter ile yollarını ayırdığını açıkladı.

07 Şubat 2017 Salı 15:08
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Erman Kunter, Le Mans'dan ayrıldı

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 60 yaşındaki deneyimli başantrenörün sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı bildirildi. Takımı sezon sonuna kadar Alexandre Menard'ın çalıştıracağı kaydedildi.

Erman Kunter, 2014'ten bu yana başında bulunduğu Le Mans'ı geçen sezon Fransa Kupası şampiyonluğuna ulaştırdı.

Deneyimli başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray ile Fransa'nın Cholet ve ASVEL ekiplerinde de görev yaptı. Erman Kunter, Cholet ile lig (2010), Fransa Kupası (2010) ve Liderler Kupası (2008) şampiyonlukları yaşadı.

LNB Pro A'da 9'ar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alan Le Mans, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda mücadele edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erman KunterASVEL
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