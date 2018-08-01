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Erkan Zengin Fatih Karagümrük'te

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Erkan Zengin Fatih Karagümrük'te

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:37
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Erkan Zengin Fatih Karagümrük'te

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık 'Kırmızı-Siyahlı' formamızın başarısı için ter dökecektir." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Erkan Zengin, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman ağabeyi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." ifadesini kullandı.

Süleyman Hurma'nın başkanlığını yaptığı Fatih Karagümrük Kulübü, daha önce Yiğit İncedemir, Sanharib Malki, Şenol Can, Benjamin Fuchs, Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin gibi Spor Toto Süper Lig deneyimi olan isimleri transfer etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF 2. Lig Kırmızı GrupFatih KaragümrükErkan Zengin
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