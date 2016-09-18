Eren Derdiyok'un yıldızı parlıyor

İSTANBUL

Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eren Derdiyok, ligin geride kalan 4 haftasında sergilediği performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Transferi için Kasımpaşa'ya 4 milyon avro bonservis ödenen ve her bir sezon için 2 milyon 150 bin avro garanti ücretle 3 yıllık mukavele imzalanan Eren Derdiyok'un maliyeti nedeniyle zaman zaman eleştiriler yapılsa da oyuncunun ortaya koyduğu performans bu durumu kısa sürede tersine çevirdi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında da forma giyen ve toplam 327 dakika süre alan Eren, rakip fileleri 4 kez havalandırarak takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Şık ve kritik gollerin adamı

Sarı-kırmızılı futbolcu, ligdeki ilk 4 maçında attığı birbirinden şık ve kritik gollerle dikkati çekti.

Sezonun ilk maçında Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenmeyi başarırken, galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Eren Derdiyok attı.

İkinci haftada Akhisar Belediyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekibi 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçiren isim olan Eren, 3-1 kazanılan müsabakanın kazanılmasına katkı sağladı.

Ligin üçüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve Eren Derdiyok'un ligde boş geçtiği tek müsabaka bu oldu.

Sarı-kırmızılı oyuncu, son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise adeta zirve yaptı. Maçın henüz 6. dakikasında röveşata ile attığı şık golle tribünleri ayağa kaldıran Eren, 90+2. dakikadaki golüyle ise maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.

Beşiktaş derbisinde gözler onda olacak

Son dönemde forvet hattında sıkıntı yaşayan Galatasaray'a adeta çare olan Eren Derdiyok, 5. haftada Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi müsabakasında da en yüksek beklenti olan isimlerin başında yer alıyor.

Kariyerinin en verimli dönemi

Profesyonel futbol hayatına İsviçre'nin Old Boys takımında başlayan ve en üst seviye ligde oynama şansını ise Basel'de yakalayan Eren Derdiyok, Almanya ile Türkiye'de sürdürdüğü kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor.

Basel ile İsviçre Süper Ligi'nde 3 sezon top koşturan Eren, 63 maçta 17 gol bulurken, ardından Bundesliga'da 4 sezon Bayer Leverkusen ve 1 sezon da Hoffenheim formaları giydi. Bundesliga'da 127 müsabakaya çıkan oyuncu, rakip fileleri 27 kez havalandırdı.

Almanya'daki son döneminde sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Eren, 2014-2015 sezonu başında Kasımpaşa'ya transfer olarak Süper Lig'e adım attı, ancak sezon öncesi antrenmanda ön çapraz bağının kopması nedeniyle bu yılı adeta boş geçirdi.

Yeniden sahalara dönmesi 28. haftayı bulan oyuncu, söz konusu sezon 7 maça çıkabildi ve 2 gol attı.

Kasımpaşa'daki ikinci yılında yeniden kendisini bulan Eren, geride kalan sezon 31 maçta 13 gole ulaşarak kötü günleri geride bıraktığını ilan etti. Bu performansı, 28 yaşındaki oyuncuya 2016-2017 sezonu öncesi Galatasaray'ın kapılarını açtı.