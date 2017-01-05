ANTALYA

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümündeki performansına 10 üzerinden 7-8 puan verdiğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sezona iyi başladığını belirten Eren, "İlk yarıdaki performansım on üzerinden 7-8'lik performans sergiledim. Kesinlikle 10 değil. Sezona iyi başladım. Takım olarak da lige iyi bir giriş yaptık. Daha sonra benim açımdan bir düşüş oldu. Futbolda bunlar oluyor. Takım oyununa ayak uydurmak lazım. Bir düşüş yaşadım ama sonra toparladığımı düşünüyorum. Hocalarımızla her zaman konuşuyoruz. Sürekli çalışıyorum. Bu yolda devam edeceğim." diye konuştu.

Sezon içinde yaşadığı düşüşten sonra bulduğu şansı iyi değerlendirdiğini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Kanatlardan geldiğimizde ve ortalar yaptığımızda etkili olduğumu herkes biliyor. Bizim bir takım oyunumuz var. Kendimi takıma adapte etmeye çalışıyorum. Sezonun başında hocamız beni oynattı. Sonra bir değişiklik yaparak Podolski'yi oynattı. O an sisteme yakın gördüğü için oynattığını düşündüm. Bu beni hiç bozmadı. Yoluma devam ettim ve aldığım dakikalarda yapabileceğimi gösterdim. Son iki maçta Podolski maalesef sakatlandığı için oynamadı. Bulduğum şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu bir takım oyunu. Birisi oynar, diğer oynamaz ama her zaman aynı yolda gitmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var."

Eren Derdiyok, ikinci yarı daha fazla gol atacağını dile getirerek, "Sezonda kaç gol atacağımla ilgili kendimi şartlandırmıyorum. Takım şampiyon olsun, benim gol kralı olmam veya 15-20 gol atmam önemli değil ama ne kadar çok gol atarsam, o yolda daha rahat gideceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda 7 gol attım. Daha fazla atmam gerekiyordu. Çünkü kaçırdığım birkaç pozisyon oldu. Zor goller attım ama basit birkaç gol kaçırdım. İkinci yarı inşallah daha fazlası olacak." ifadelerini kullandı.

"İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

İlk yarıda puan tablosunda bulundukları yerin iyi olduğunu belirten Eren Derdiyok, "Puan tablosunda iyi bir durumdayız. Sıkıntılı bir dönemden sonra toparladık. Daha iyi yerde olmamız gerekiyordu. Gereksiz maçlar kaybettik. İyi oynadığımız ama kaybettiğimiz maçlar vardı. İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'da şampiyonluk dışında bir şeyin akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi bir kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımız mükemmel. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımı futbol her zaman iyi değildi. Bazen iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bizim yolumuz da bu şekilde gitti. Devre arası hazırlık sürecini iyi değerlendirip, ikinci yarıda daha iyi olacağımıza yüzde 100 eminim. Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutulacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA