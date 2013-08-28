Erdoğan'dan Trabzonspor'a ziyaret

TRABZON



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.



Başbakan Erdoğan, Rize'deki temaslarının ardından Trabzon'a geldi. Erdoğan, Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon ve Rize milletvekilleriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.



Erdoğan ve beraberindekileri, kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Futbol Genel Direktörü Ünal Karaman, Teknik Direktör Mustafa Akçay, kulüp yönetcileri ve bazı futbolcular karşıladı.



Kendisine hediye edilen Trabzonspor atkısını takan Erdoğan, kulübün sosyal tesislerinde kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Bazı taraftarlar da Erdoğan'a, bu sırada tezahürat yaptı.



Başbakan Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrıldı. Erdoğan, tesislerin çıkışında kendisini bekleyen bir grup bordo-mavili taraftarın "Recep Tayyip Erdoğan", "Trabzon seni seviyor, Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganları atması üzerine aracını durdurdu.



Araçtan ineren kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Arkadaşlar gösterdiğiniz bu muhabbete çok teşekkür ediyorum. Allah beraberliğinizi her zaman daim etsin. Dün akşamki galibiyetten dolayı tebrik ediyorum, güzel bir mücadele oldu. Dün akşam Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçındaki fair-play anlayışınızdan dolayı özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Bu birliğiniz, bu heyecanınız, bu beraberliğiniz, özellikle bu coşkunuz inşallah aynen bu şekilde devam eder" dedi.



Boynunda bordo-mavi atkı olduğu gözlenen Erdoğan, bir taraftarın derneklerini ziyaret etmesini istemesi üzerine, "Bugüne kadar birinci derecede Trabzonspor'u ziyaret ettim. İkinci olarak Çaykur Rizespor'u ziyaret ettim. Fenerbahçeliyim, bu zamana kadar ziyaret etmedim. Galatasaray'ı ziyaret etmedim, Beşiktaş'ı ziyaret etmedim, anlatabiliyor muyum? Başarılar diliyorum" yanıtını verdi.



Başbakan Erdoğan daha sonra Trabzon Havaalanı'na hareket etti.



Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, babası Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bulunduğu sırada, 52 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.



Sümeyye Erdoğan'ın ziyaretine basın mensupları alınmadı.





AA