Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Erdoğan'dan Trabzonspor'a ziyaret

Başbakan Erdoğan, "Bugüne kadar birinci derecede Trabzonspor'u ziyaret ettim. İkinci olarak Çaykur Rizespor'u ziyaret ettim. Fenerbahçeliyim, bu zamana kadar ziyaret etmedim" dedi.

Erdoğan'dan Trabzonspor'a ziyaret

Başbakan Erdoğan, "Bugüne kadar birinci derecede Trabzonspor'u ziyaret ettim. İkinci olarak Çaykur Rizespor'u ziyaret ettim. Fenerbahçeliyim, bu zamana kadar ziyaret etmedim" dedi.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 07:54
803 Okunma
Erdoğan'dan Trabzonspor'a ziyaret
TRABZON

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Başbakan Erdoğan, Rize'deki temaslarının ardından Trabzon'a geldi. Erdoğan, Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon ve Rize milletvekilleriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

Erdoğan ve beraberindekileri, kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Futbol Genel Direktörü Ünal Karaman, Teknik Direktör Mustafa Akçay, kulüp yönetcileri ve bazı futbolcular karşıladı.

Kendisine hediye edilen Trabzonspor atkısını takan Erdoğan, kulübün sosyal tesislerinde kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. Bazı taraftarlar da Erdoğan'a, bu sırada tezahürat yaptı.

Başbakan Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrıldı. Erdoğan, tesislerin çıkışında kendisini bekleyen bir grup bordo-mavili taraftarın "Recep Tayyip Erdoğan", "Trabzon seni seviyor, Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganları atması üzerine aracını durdurdu.

Araçtan ineren kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Arkadaşlar gösterdiğiniz bu muhabbete çok teşekkür ediyorum. Allah beraberliğinizi her zaman daim etsin. Dün akşamki galibiyetten dolayı tebrik ediyorum, güzel bir mücadele oldu. Dün akşam Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçındaki fair-play anlayışınızdan dolayı özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Bu birliğiniz, bu heyecanınız, bu beraberliğiniz, özellikle bu coşkunuz inşallah aynen bu şekilde devam eder" dedi.

Boynunda bordo-mavi atkı olduğu gözlenen Erdoğan, bir taraftarın derneklerini ziyaret etmesini istemesi üzerine, "Bugüne kadar birinci derecede Trabzonspor'u ziyaret ettim. İkinci olarak Çaykur Rizespor'u ziyaret ettim. Fenerbahçeliyim, bu zamana kadar ziyaret etmedim. Galatasaray'ı ziyaret etmedim, Beşiktaş'ı ziyaret etmedim, anlatabiliyor muyum? Başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan daha sonra Trabzon Havaalanı'na hareket etti.

Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, babası Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bulunduğu sırada, 52 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Sümeyye Erdoğan'ın ziyaretine basın mensupları alınmadı.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 07:56
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBaşbakan Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ