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Erbil'de Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Erbil'de Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla Beşiktaş Futbol Okulu açıldı.

Erbil'de Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Erbil'de Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla Beşiktaş Futbol Okulu açıldı.

19 Mayıs 2017 Cuma 16:11
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Erbil'de Beşiktaş Futbol Okulu açıldı

Irak'ın Erbil kentinde Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla Beşiktaş Futbol Okulu açıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kerkük'ün ardından Erbil'de hizmete başlayan futbol okulunun açılışına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya katıldı.

Açılışa katılanlara forma, top, tişört, şapka ve bayrak dağıtılırken, futbol okulundaki öğrencilerin ücretsiz eğitim alacağı bilgisi verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakErbilTürkmen SporuBeşiktaş Futbol OkuluMehmet Akif İnam
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