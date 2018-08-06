Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93911
ALTIN
201.434
DOLAR
5.1700
STERLİN
6.6753
EURO
5.9784
Anavarza'da tarihe yolculuk
Anavarza'da tarihe yolculuk
Minderde erkek hegemonyası bitti
Minderde erkek hegemonyası bitti
Çin'in hipersonik hava aracı ses hızının altı katına ulaştı
Çin'in hipersonik hava aracı ses...
Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor
Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona...
Malabadi Köprüsü yıllara meydan okuyor
Malabadi Köprüsü yıllara meydan okuyor

Er meydanında hem antrenörü hem de rakibi

Zonguldak'ta yaşayan pehlivan Hüseyin Uğuz, 17 yaşındaki oğluna hem antrenörlük yapıyor hem de katıldıkları müsabakalarda rakip oluyor.

Er meydanında hem antrenörü hem de rakibi

Zonguldak'ta yaşayan pehlivan Hüseyin Uğuz, 17 yaşındaki oğluna hem antrenörlük yapıyor hem de katıldıkları müsabakalarda rakip oluyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:52
0 Okunma
Er meydanında hem antrenörü hem de rakibi

ZONGULDAK

Zonguldak'ta pehlivan babası Hüseyin Uğuz sayesinde küçük yaşta güreşe ilgi duymaya başlayan 17 yaşındaki Ahmet Faruk Uğuzer meydanında babasından hem rakip hem de antrenör olarak çok şey öğreniyor.

Babasının desteğiyle 10 yıl önce başladığı güreşte kısa sürede ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden Uğuz, antrenörü olan pehlivan babası Hüseyin Uğuz ile katıldıkları bazı turnuvalarda rakip olarak eşleşerek er meydanında mücadele ediyor.

"Oğlumla iyi bir ikiliyiz"

Hüseyin Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla iyi bir ikili olduklarını, hem bireysel hem de takım olarak başarılar hedeflediklerini söyledi.

Oğlunun yağlı güreşe merakı olduğunu ve bu sporla ilgilenmek istediğini kendisine söylediğinde çok sevindiğini belirten Hüseyin, "Oğlum yağlı güreşe 2008 yılında başladı. Ben de bir arkadaşımın vesilesiyle güreşe başlamıştım. Şimdi kurduğum kulübün bünyesinde 120 öğrencim var. Antrenmanlarımızı Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yapıyoruz." diye konuştu.

Uğuz, sporcularıyla yakından ilgilendiğini ve onların gelecekte iyi birer sporcu olmalarını istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Haftada iki gün yağlı güreş antrenmanlarımız oluyor. Hafta sonları ülkenin çeşitli yerlerinde güreş müsabakalarına katılıyoruz. Edirne'de iki derecemiz var. Oğlumla rakip olduğumuzda aramızda bir konuşma olmuyor ancak oğlum bir başkasıyla güreştiğinde taktik veriyorum. Kenardan ona, 'Oğlum şunu yap veya bunu yapma, ayağını ve paçanı kaptırma, oradan kurtul.' şeklinde uyarılarım oluyor. Ama kendi aramızda güreşirken konuşmak kesinlikle yok çünkü er meydanında herkes güreşir, şike olmaz."

Oğlunun Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası müsabakalarda da çeşitli dereceler elde ettiğini aktaran Uğuz, oğluyla son olarak Kozlu Yağlı Güreşleri ve Dağköy Yayla Şenlikleri'nde karşılaştığını ve oğlunun kendisini yendiğini, kaybetmenin hüznünü yaşamaktan çok oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

"Hedefimiz başpehlivan olmak"

Ahmet Faruk Uğuz da babasının desteği sayesinde yağlı güreşlere başladığını ve çeşitli dereceler elde etme şansı bulduğunu vurgulayarak, 10 yıldır katıldığı yağlı güreş müsabakalarında babasıyla bazı dönemlerde rakip olarak da mücadele ettiklerini dile getirdi.

Babasının kurduğu kulüp teşvikleri sayesinde kendisiyle birlikte birçok sporcunun yağlı güreşi tanıma şansı olduğunu anlatan Uğuz, "Ülkenin birçok yerine gidip derece yapma şansımız oldu. Nasip olursa hedefimiz başpehlivan olmak. Allah nasip ederse Kırkpınar'da üst boylara çıkmak. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Uğuz, bu zamana kadar er meydanındaki en büyük rakibinin babası olduğunu belirterek, hem iyi bir rakip hem de antrenör olarak ondan çok şey öğrendiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Er MeydanıHüseyin UğuzZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
60 sezonda 5 şampiyon
60 sezonda 5 şampiyon
Akhisarspor'dan 'süper' başlangıç
Akhisarspor'dan 'süper' başlangıç
Minderde erkek hegemonyası bitti
Minderde erkek hegemonyası bitti
Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor
Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor
Mario Gomez Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Mario Gomez Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu
'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu
Çekya'da kazanan Dovizioso
Çekya'da kazanan Dovizioso
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek
Beşiktaş'tan Demba Ba'ya destek
'Sezonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek'
'Sezonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ