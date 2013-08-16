Enkazdan çıkıp dünyayı solladı

SAKARYA





17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde enkaz altında kalan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, beton yığınlarının içinden çıkarak motoruyla dünyanın zirvesine oturmayı başardı.

Deprem, o gece binlerce insanın hayatına mal olurken, bazıları için de yeni başlangıçlar doğurdu. İlk yarışını depremden bir gün önce kazanan dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu için de deprem yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Deprem gecesi oturdukları 5 katlı apartmanın enkazında kurtarılmayı bekleyen Sofuoğlu'nun kaderi, enkazdan kurtarıldıktan sonra dünyanın zirvesine kadar ulaştı. Enkazda hayatta kalma mücadelesi veren Sofuoğlu, depremin ardından geçen 14 yılda 3 kez dünya şampiyonu ve birçok kez de uluslararası derece elde etti.

Sofuoğlu, AA muhabirine, beton yığınları arasından başlayan ve dünya şampiyonluklarına uzanan başarı hikayesini anlattı.

Deprem sonrasında tüm mal varlıklarını kaybettiklerini aktaran Sofuoğlu, "Can kaybının dışında ailemin maddi açıdan da çok sıkıntısı oluştu. Biz de varımızı yoğumuzu kaybetmiştik. Bir dairemiz altında da arabamız vardı onlar tamamen yok oldu" dedi.

Depremden bir süre sonra herşeyin normalleşmeye başladığını ifade eden Sofuoğlu, enkazdan çıktıktan sonra motor sporlarıyla uğraşmaya devam ettiğini söyledi.

Sofuoğlu, Deprem öncesinde kariyerinin ilk birinciliğini elde ettiğini belirterek, "İlk yarışımı depremden bir gün önce kazanmıştım fakat bir gün sonra deprem olunca hayallerim yıkıldı ve 'bir daha yarışamayacağım' diye düşündüm. O dönemde çok üzülmüştüm" ifadesini kullandı.

Depremden sonra herşey sıfırdan başladı

Sofuoğlu, deprem sonrası oluşan psikoloji ve yaşam koşullarının hayata günübirlik bakmaya ittiğini anlatarak, enkazdan ilk çıkanın kendisi ve 2002 yılında vefat eden abisi Bahattin olduğunu söyledi.

Deprem bittikten 1 saat sonra oturdukları 5 katlı binanın tamamen yok olduğunu aktaran Sofuoğlu, "Babam enkazın altında kalmıştı. Sinan abiminde ayağı kırık olduğu için Bahattin abim ve ben binanın üzerine çıktık babamı bulmak için. Babamın sesini duyuyorduk ama nerede olduğunu bulamıyorduk. En son babamı bulduk. Büyük bir kayanın altında zorda olsa abimle birlikte babamı çıkardık" şeklinde konuştu.

Babasını binadan çıkarttıkları an ailecek birbirlerine kenetlendiklerini ifade eden Sofuoğlu, herşeylerini kaybetmelerine rağmen kendilerini teselli eden tek şeyin aynı evde yaşayan hiç kimseye zarar gelmemesi olduğunu aktardı.

Sofuoğlu, deprem sabahı hayatında ilk defa kefene sarılmış insanlar gördüğünü, ileri ki dönemlerde hayatın ne getireceğini kimsenin bilemeyeceğini 2-3 yıl arayla kardeşi, abisi ve babasını kaybettğini anlattı.

Deprem sonrasında Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yardımlarla Sakarya'nın ayağa kalkmaya başladığını vurgulayan Sofuoğlu, bölgenin çok hızlı değişim yaşadığını, bu değişime kendilerinin de ayak uydurarak işlerini düzelttiklerini sözlerine ekledi.