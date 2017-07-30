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'Engelleri' finalde koşmak için geçecekler

Türkiye'yi, İngiltere'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engellide temsil edecek milli atletler Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya, Erzurum'da 2 bin 200 rakımda güç depoluyor.

'Engelleri' finalde koşmak için geçecekler

Türkiye'yi, İngiltere'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engellide temsil edecek milli atletler Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya, Erzurum'da 2 bin 200 rakımda güç depoluyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:52
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'Engelleri' finalde koşmak için geçecekler

ERZURUM

Erzurum'da kampa giren milli atletler Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek şampiyona öncesi Palandöken Dağı ve kent merkezindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tesisleri ile Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takım antrenörleri Alper Yüksel ve Aytaç Özbakır yönetiminde çalışan Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya, 2 bin 200 rakımda günde çift antrenman yapıyor.

Tuğba Güvenç: Finalde koşmak en büyük hedefim

Tuğba Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, benim ilk büyük tecrübemdi. O yüzden istediğim dereceyi elde edemedim. Hedefim tabii ki final koşmaktı, olmadı. İkinci kez Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Artık daha tecrübeliyim. İnşallah elimden geleni ülkemiz ve kedim için yapacağım." diye konuştu.

Tuğba Güvenç, Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek için çok çalıştığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyona öncesi son iki ay benim için çok iyi geçti. İki ay Kenya'da kamp yaptım. Türkiye Atletizm Federasyonu ve sporcusu olduğum ENKA Spor Kulübü, ciddi anlamda beni destekledi. Erzurum'da milli takım kampındayım. 2015'te Avrupa şampiyonu olduğum zaman da Erzurum'da kamp yapmıştım. Burada hazırlandım, gittim ve çok iyi bir sonuç elde ettim. Erzurum'daki imkanlar gerçekten çok iyi. Bu yıl 9.26 ile kişisel en iyi derecemi yaptım. Onu daha da geliştirmek istiyorum. Finalde koşmak en büyük hedefim."

Özlem Kaya: İnşallah güzel bir sonuçla ülkeme dönerim

Milli atlet Özlem Kaya da yükseklik kampı için İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini ve buradaki yüksek rakımın kendisine olumlu katkı sağladığını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere federasyon ve diğer kurumlardan şampiyona öncesi önemli destek aldıklarını dile getiren ay-yıldızlı sporcu, şunları kaydetti:

"Bu destekleri karşılıksız bırakmamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 2015'te de burada yükseklik antrenmanı yaptım. Benim için gerçekten çok iyi geçmişti. 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası'nda finalde koştum ve 13. sırada yer aldım. Bu seneki hedefim, Londra'da yine finalde yarışmak. İnşallah finalde yarışırım ve en iyi derecemi koşarak güzel bir sonuçla ülkeme dönerim."

Anahtar Kelimeler:
EngelFinalKoşmak
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