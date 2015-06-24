İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, milli basketbolcu Enes Kanter'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2015 Avrupa Şampiyonası'nın aday kadrosuna çağrılmamasının üzerinde durulacak bir durum olmadığını belirterek, "Daha önce de önemli oyuncuların kadroya alınmadığı turnuvalar olmuştu" dedi.



Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın aday kadrosunun teknik kadronun takdiri olduğunu kaydederek, "Milli takımın belli dengeleri var. Ergin Ataman, bütün bunları düşünerek sadece en iyi oyuncuları değil, en iyi takımı oluşturabilecek kadroyu seçiyor. Turnuvaya da kendine göre en iyi oynayabilecek kadroyla gidiyor" şeklinde konuştu.



Aday kadroya çağrılmayan milli basketbolcu Enes Kanter'in bu duruma tepki göstermesinin sorulması üzerine ise Erdenay, "Enes'i 3 yıl çağırdık, gelmedi. Bu durum, Ergin Ataman'ın takdiriydi. Ergin Ataman, geçen yıl kendisini çağırmıştı, Enes 30 gün İstanbul'da kaldı, ancak bir yemek bile yiyemediler. Enes'in aday kadroya çağrılmaması üzerinde çok durulacak bir durum değil. Daha önce de önemli oyuncuların kadroya alınmadığı turnuvalar olmuştu" ifadelerini kullandı.



Harun Erdenay, Enes Kanter'in inandığı değerler ve siyasi görüşü nedeniyle kadroya alınmadığını savunmasıyla ilgili olarak da, "Geçen sene siyasi olaylar var mıydı? Enes'in bu kendi açıklaması. Yorum yapmam doğru olmaz, ama 3 yıldır zaten gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

