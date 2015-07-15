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Enes Ünal yeni takımında ilk kez forma giydi

Manchester City'e tranfer olan Enes Ünal, yeni takımının formasını ilk kez Adeleide United ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Enes Ünal yeni takımında ilk kez forma giydi

Manchester City'e tranfer olan Enes Ünal, yeni takımının formasını ilk kez Adeleide United ile oynanan hazırlık maçında giydi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 14:57
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Enes Ünal yeni takımında ilk kez forma giydi
LONDRA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e tranfer olan Enes Ünal, yeni takımının formasını ilk kez  Adeleide United ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avustralya'da sürdüren Manchester City, kamp döneminin ilk hazırlık mücadelesinde Güney Avustralya ekibi Adelaide United ile karşılaştı. İngiliz temsilcisi Brandon Barker ve Bruno Zuculini'nin ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal da bu karşılaşmada ilk kez yeni takımıyla sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren ve 83 numaralı formasıyla mücadele eden Enes Ünal, 73. dakikada yerini Celina'ya bıraktı.

Bu arada Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin yönetimindeki Manchester City'nin Liverpool'dan 49 milyon sterline renklerine bağladığı Raheem Starling'in de bugün kampa katılması bekleniyor. 

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 15:38
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Önce Vatan Gazetesi - Enes Ünal Yeni Takımında Ilk Kez Forma Giydi
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