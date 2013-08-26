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Enes Ünal, Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray karşısında Bursaspor'un beraberlik golünü atan 16 yaşındaki oyuncu, lig tarihinde gol atan en genç isim unvanını elde etti.

Enes Ünal, Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray karşısında Bursaspor'un beraberlik golünü atan 16 yaşındaki oyuncu, lig tarihinde gol atan en genç isim unvanını elde etti.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:36
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Enes Ünal, Süper Lig tarihine geçti
İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Bursaspor'un Galatasaray'la 1-1 berarabere kaldığı maçta yeşil-beyazlıların tek golünü kaydeden Enes Ünal, adını lig tarihine yazdırdı.

Bursaspor'u 74. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliğe taşıyan Enes Ünal, hem takımına 1 puanı getirdi hem de Süper Lig tarihinde gol atan en genç isim unvanını kazandı.

Henüz 16 yaşında olan Enes Ünal, Batuhan Karadeniz'in 2007-2008 sezonunda, 25 Ağustos 2007 tarihindeki Gaziantepspor-Beşiktaş maçında fileleri havalandırarak sahibi olduğu, "lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu"  unvanının el değiştirmesini sağladı.

Doğum tarihi 24 Nisan 1991 olan Batuhan Karadeniz, altı yıl önce 16 yaşından 123 gün aldıktan sonra attığı golle bu unvanı elde ederken, doğum tarihi 10 Mayıs 1997 olan Enes Ünal ise 16 yaşından 107 gün aldıktan sonra Süper Lig'de bir gole adını yazdırdı ve unvanın yeni sahibi oldu.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:38
Anahtar Kelimeler:
BursasporEnes Ünal
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