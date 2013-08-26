Enes Ünal, Süper Lig tarihine geçti

İSTANBUL



Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Bursaspor'un Galatasaray'la 1-1 berarabere kaldığı maçta yeşil-beyazlıların tek golünü kaydeden Enes Ünal, adını lig tarihine yazdırdı.



Bursaspor'u 74. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliğe taşıyan Enes Ünal, hem takımına 1 puanı getirdi hem de Süper Lig tarihinde gol atan en genç isim unvanını kazandı.



Henüz 16 yaşında olan Enes Ünal, Batuhan Karadeniz'in 2007-2008 sezonunda, 25 Ağustos 2007 tarihindeki Gaziantepspor-Beşiktaş maçında fileleri havalandırarak sahibi olduğu, "lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu" unvanının el değiştirmesini sağladı.



Doğum tarihi 24 Nisan 1991 olan Batuhan Karadeniz, altı yıl önce 16 yaşından 123 gün aldıktan sonra attığı golle bu unvanı elde ederken, doğum tarihi 10 Mayıs 1997 olan Enes Ünal ise 16 yaşından 107 gün aldıktan sonra Süper Lig'de bir gole adını yazdırdı ve unvanın yeni sahibi oldu.



AA