En küçüğü 17, en büyüğü 43 yaşında

Türkiye, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 26,57'lik yaş ortalamasından oluşan milli takım kadrosuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli takımlarda 55 erkek ve 48 kadın Türk sporcu Rio'da Türkiye'yi temsil edecek. Yaş ortalaması 26,57'ye ulaşan 103 sporcu Türkiye'nin madalya umudu olacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) verilerine göre yapılan değerlendirmede, Türk Milli Takım kafilesinin en genç sporcusu 17 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz olacak. 8 Haziran 1999 doğumlu milli sporcu, klasik yay kategorisinde ay-yıldızlı forma için ter dökecek.

Artistik cimnastikte Tutya Yılmaz ise milli okçu Mete Gazoz'dan 4 gün daha büyük. 4 Haziran 1999 doğumlu milli sporcu, artistik cimnastikte Türkiye'nin madalya şansı olacak. Yine okçuluk kadınlar klasik yayda 18 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz ve ilk kez Türkiye'yi modern pentatlonda temsil edecek İlke Özyüksel ise 19 yaşında olimpiyatlarda mücadele verecek.

Takımın ağabeyi Yusuf Dikeç

Kafilenin yaş olarak en büyük sporcusu ise milli atıcı Yusuf Dikeç. 43 yaşındaki Yusuf, 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışacak.

Binicilikte engel atlama kategorisinde 39 yaşındaki Ömer Karaevli, Türkiye'yi temsil edecek.

Takımlar kategorisinde olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli ismi 36 yaşındaki Nevriye Yılmaz ise kadın sporculara ablalık yapacak.

Atletizm maratonda Bekir Yarayel ile grekoromen güreş 75 kiloda mindere çıkacak 34 yaşındaki Selçuk Çebi de takımın ağabeyleri arasında bulunuyor.

Kadınlar, erkeklere göre daha genç

2016 Rio'da Türkiye adına müsabakalara katılacak kadın milli takımların, erkeklere oranla yaş ortalaması daha genç.

Kadınlar 25,45 yaş, erkekler ise 27,54'lük yaş ortalamasıyla olimpiyatlarda madalya mücadelesi verecek.

Kadınların en genç sporcusu ise 17 yaşındaki Tutya Yılmaz.

Takım sporlarında basketbol

Takım sporlarında A Milli Kadın Basketbol Milli Takımı, Rio'daki tek Türk ekibi olacak.

12 kişilik Milli Takım kadrosu 28,41 yaş ortalamasına sahip. Takımın en küçüğü 21 yaşındaki Tilbe Şenyürek enerjisiyle, 36 yaşındaki Nevriye Yılmaz ise tecrübesiyle Türkiye'nin başarısı için ter dökecek.

Milli takımdaki sporcular ve yaşları ise şöyle:

Lara Sanders (30), Esra Ural (25), Şaziye İvegin Üner (34), Ayşe Cora (23), Tilbe Şenyürek (21), Nevriye Yılmaz (36), Işıl Alben (30), Bahar Çağlar (28), Şebnem Kimyacıoğlu (33), Birsel Vardarlı Demirmen (32), Tuğçe Canıtez (26), Olcay Çakır (23)