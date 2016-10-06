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En güzel gol Robin van Persie'den

33 yaşındaki Robin van Persie'nin üç yıl önce Aston Villa'ya voleyle attığı gol, oylama sonucu 25 yıl önce kurulan ligin en güzel golü seçildi.

En güzel gol Robin van Persie'den

33 yaşındaki Robin van Persie'nin üç yıl önce Aston Villa'ya voleyle attığı gol, oylama sonucu 25 yıl önce kurulan ligin en güzel golü seçildi.

06 Ekim 2016 Perşembe 15:06
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En güzel gol Robin van Persie'den

 Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin üç yıl önce Manchester United formasıyla attığı gol İngiltere Premier Lig tarihinin en güzel golü seçildi. 

Hollandalı futbolcu Robin var Persie, "Futbolun Efsaneleri" (Legends of Football) tarafından başkent Londra'da düzenlenen geceye, kendisi gibi Premier Lig kariyerinde 100'den fazla gol atan Ryan Giggs, Dion Dublin, Alan Shearer, Jimmy-Floyd Hasselbaink, Matt Le Tissier, Michael Owen, Les Ferdinand ve Emile Heskey ile birlikte katıldı.

Gecede yapılan oylamada, Robin van Persie'nin Manchester United formasıyla 2013 yılında Aston Villa'ya voleyle attığı şık gol, 1992 yılında kurulan Premier Lig'in en güzel golü seçildi. 22 Nisan 2013 tarihinde Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Hollandalı yıldız üç gol kaydetmiş (hat-trick), sezon sonunda Alex Ferguson yönetiminde 20. kez ligi zirvede bitiren United ile kariyerinin ilk şampiyonluk turunu atmıştı.

Finale kalan gollerin tamamının güzel olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Birini seçmek gerçekten zor. Dünyanın en zor ligi. Sonuç benim için büyük onur. Böyle gollerde ne yapacağınızı düşünmekten çok, içinizden geldiği şekilde hareket ediyorsunuz ve sonrasını izliyorsunuz. Biraz da şansa ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

Nordoff Robins isimli yardım kuruluşu için para toplanan gecede sarı-lacivertli futbolcu, 20 bin sterlin bağış yaptı.

2004-12 yılları arasında Arsenal, 2012-2015 yılları arasında da Manchester United forması giyen Robin van Persie, Premier Lig'de toplam 144 kez fileleri havalandırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 15:07
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRobin Van PersieManchester Unitedİngiltere Premier LigArsenal
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