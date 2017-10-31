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En çok kazanan tenisçi Federer

Dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer, turnuvalardan elde ettiği para ödülü sıralamasında Novak Djokovic'i geçerek dünyanın en çok kazanan tenisçisi oldu.

En çok kazanan tenisçi Federer

Dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer, turnuvalardan elde ettiği para ödülü sıralamasında Novak Djokovic'i geçerek dünyanın en çok kazanan tenisçisi oldu.

31 Ekim 2017 Salı 13:28
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En çok kazanan tenisçi Federer

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinden (ATP) yapılan açıklamada, son olarak İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'ndan zaferle ayrılan Federer, bu organizasyondan elde ettiği 395 bin avro para ödülü ile yeni bir rekorun sahibi oldu.

Turnuvalardan bugüne kadar 109 milyon 853 bin dolar gelir elde eden 36 yaşındaki Federer, eski dünya 1 numarası Sırp Djokovic'i geçerek organizasyonlardan en çok kazanan tenisçi konumuna geldi.

Bu yıl sakatlığı nedeniyle turnuvalarda yer alamayan Djokovic, 2016 yılının temmuz ayında turnuvalarından 100 milyon doların üzerinde para ödülü kazanan ilk tenisçi olmuştu.

Ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklanan verilere göre, kariyerinde 19 grand-slam şampiyonluğu bulunan Federer, sponsorluk ve reklam gelirlerinin de hesaba katılmasının ardından 2017 yılında 70 milyon dolarlık geliriyle aynı zamanda dünyanın en çok kazanan tenisçisi konumunda bulunuyor.

ATP'ye göre erkekler kategorisinde tenis turnuvalarından en çok kazanan 5 sporcu şöyle:

1-Roger Federer 109 milyon 853 bin 682 dolar

2-Novak Djokovic 109 milyon 805 bin 403 dolar

3-Rafael Nadal 91 milyon 199 bin 322 dolar

4-Andy Murray 60 milyon 807 bin 644 dolar

5-Pete Sampras 43 milyon 280 bin 489 dolar 

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Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Erkek Tenisçiler BirliğiATPFederer
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