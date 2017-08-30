Emre Mor İspanyol basınında

MADRİD (AA) - Milli futbolcu Emre Mor'un, İspanya'nın Celta Vigo Kulübü ile sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafları, İspanyol basınında yer aldı.

Faro de Vigo gazetesinin internet sitesinden verdiği haberde, üzerinde Celta Vigo takımının tişörtü olan Emre Mor'un yeni sözleşmesine imza attığı görüldü. Ayrıca gazetenin yayınladığı ve kulüp binası önünde çekilen bir videoda ise Celta Vigo forması giyen ve elinde takım atkısını tutan Emre'nin fotoğraf için poz vermesi dikkati çekti. 20 yaşındaki Emre'nin, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığı ileri sürüldü.

Celta Vigo Kulübünün ilerleyen saatlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. AA muhabirinin Celta Vigo Kulübü kaynaklarından aldığı bilgilerde, Emre'nin bu akşam Vigo'dan ayrılarak A Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacağı, basına tanıtımının ise gelecek haftaya bırakılacağı belirtildi.

İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre'nin transferi için Borussia Dortmund Kulübüne 12,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.