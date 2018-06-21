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Emre Can, Juventus'a transfer oluyor

İtalya temsilcisi Juventus, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Emre Can, Juventus'a transfer oluyor

İtalya temsilcisi Juventus, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:58
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Emre Can, Juventus'a transfer oluyor

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı renklerine bağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun Torino'ya geldiği ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Juventus, Liverpool ile kontratı sona eren Emre Can için bonservis bedeli ödemeyecek.

Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Emre Can, 5 sezon formasını giydiği Liverpool formasıyla 167 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya 1. Futbol LigiEmre CanLiverpoolJuventus
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