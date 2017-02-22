Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88653
ALTIN
143.407
DOLAR
3.6030
STERLIN
4.4806
EURO
3.7861
Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu
Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu
Tuğba Özay'dan doğum günü
Tuğba Özay'dan doğum günü
Ürün takibinde 'mobil dönem'
Ürün takibinde 'mobil dönem'
Eski halılar ihraç ürünü oluyor
Eski halılar ihraç ürünü oluyor
SANCAK'tan beklenen klip geldi
SANCAK'tan beklenen klip geldi

Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"

Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının zorlu olduğunu belirterek, "Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"

Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının zorlu olduğunu belirterek, "Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı düşünüyorum." dedi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 16:21
3 Okunma
Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının zorlu olduğunu söyledi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen bir söyleşiye katılan Emre Belözoğlu, yöneltilen soruları yanıtladı.

Medipol Başakşehir takımı olarak sezona şampiyonluk hedefiyle değil, ligi ilk 4 içinde tamamlama amacıyla çıktıklarını aktaran Emre, "Geride kalan 21 haftanın 16'sında biz lider olduk. Son 2 haftada bazı dalgalanmalar yaşasak da sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'de şampiyonluk kolay değildir. Çok büyük takımlar var." dedi.

Sezonun tamamlanmasına 13 hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş avantajlı gözükse de önümüzde daha haftalar var. Neler olacağını hesaplayamazsınız. Hedefimiz, konumumuzu muhafaza ederek, en iyi şekilde ligi bitirmek. Bütçeler karşılaştırıldığında büyük fark var. Bir galibiyet serisi yakalayıp, ligi iyi bitireceğiz inşallah." diye konuştu.

"Ben kimseyi barıştırmadım"

Emre Belözoğlu, Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımda yaşanan krizde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın barışmasına vesile olduğu yönündeki soruya, "Türkiye'de her şeye magazinsel yaklaşılıyor. Ben kimseyi barıştırmadım." cevabını verdi.

Milli takımda teknik direktör ile oyuncular arasında dargınlık olmayacağını aktaran Emre, "Fatih Terim hocamız, bu oyuncuları tercih etmiyordu. Ancak hocamız oyuncularıyla evlatlarını ayırt etmez. Ben sadece konuştum. Hepsinin üzerinde hakkı var. Çok büyük bir kriz değildi ama büyütüldü. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım." açıklamasında bulundu.

"Başarı için iyi oyuncular yetmez"

Emre Belözoğlu, futbolda başarının takım arkadaşlığından geçtiğine vurgu yaparken, şunları söyledi:

"Galatasaray'da ilk A takıma çıktığımda mükemmel bir ortam vardı. Ağabey kardeş ilişkisi çok üst düzeydeydi. Harçlığımı bile onlar verdi. Onların ve Fatih hocanın üzerimdeki emeğini yadsıyamam. O kadroyla 4 sene lig şampiyonu olundu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa kazanıldı. Başarı için iyi oyuncular yetmez. Bir takımı sadece iyi futbolcularla bir yere getiremezsiniz. İyi arkadaşlık ortamı gerekiyor. Ben kendimi hazır bir ortamda buldum ve başarılar geldi."

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirEmre BelözoğluAvrupa Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Federer'den hayranlarına müjdeli haber
Federer'den hayranlarına müjdeli haber
Galatasaray'da hedef çeyrek final
Galatasaray'da hedef çeyrek final
M.City ve A.Madrid avantaj yakaladı
M.City ve A.Madrid avantaj yakaladı
UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'a görev
UEFA'dan Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'a görev
Sofuoğlu ilk 2 yarışı kaçıracak
Sofuoğlu ilk 2 yarışı kaçıracak
Trabzonspor 2017'de kaybetmedi
Trabzonspor 2017'de kaybetmedi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ