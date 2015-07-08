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Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, dün anlaşmaya vardığı Emre Belözoğlu'nun transferine resmiyet kazandırdı.

Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, dün anlaşmaya vardığı Emre Belözoğlu'nun transferine resmiyet kazandırdı.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 14:05
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Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir'de
İSTANBUL

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp yönetim kurulu başkanı Göksel Gümüşdağ'ın katıldığı törende Emre Belözoğlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Gümüşdağ, kulübün kısa süredeki başarılarını profesyonelliğe ve aile ortamına bağlayarak, "Fenerbahçe'de sözleşmesi tamamlanan Emre Belözoğlu ile temaslarda bulunduk, kendisi de kabul etti. Takım olarak en büyük eksiğimiz Avrupa tecrübemiz ama bu eksiğimizi Emre Belözoğlu ile tamamlayacağız. Emre, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli oyuncusudur. Kendisine 'Başakşehir ailesine hoş geldin' diyorum" diye konuştu.

Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun sözleşmeyi imzaladığı andan itibaren Başakşehir'in oyuncusu olduğunu ve her takıma karşı oynayacağını vurguladı.

Belözoğlu "Çok güzel bir ortamın içine giriyorum"

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emre Belözoğlu ligi 4'üncü sırada bitiren genç bir takımın, bir parçası olmaya geldiğini belirterek, "Herkesin örnek gösterebileceği sistem takımına geldim. Çok güzel bir ortamın içine giriyorum. Bu takım neler yapabileceğini gösterdi şimdi bunun üzerine neleri koyabiliriz onun derdinde olacağız. Futbol hayatımın finalini bu takımın başarılı günleriyle taçlandırmak istiyorum" dedi.

Belözoğlu, lacivert-turunculu ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması halinde çok iyi işler başaracağını ifade ederek, 2 yıllık sözleşmenin ardından eğitimini tamamlamayı düşündüğünü kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılmanın çok zor olduğunu söyleyen Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'de terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Ayrılırken, insanların ne kadar üzüldüğüne şahit oldum. Onların ayrılmama vermiş oldukları tepki benim için yeterliydi. Fenerbahçe kulübünün içinde çok fazla hatalar yapmış olsam da doğrularımın çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulunun kararının ardından böylesine güzide bir kulüpten gelen teklifi kabul ettim. Fenerbahçeden ayrılmak ne kadar zorsa Başakşehir'e imza atmak o kadar kolay oldu."

Belözoğlu, Fenerbahçe'den idari görev teklifi geldiğini ancak futbol oynamak istediğimi kendilerine ilettiğini aktararak, "Fenerbahçe kendimi ait hissettiğim bir kulüptür. Tabi ki futboldan sonra yeniden böyle bir teklif gelirse seve seve kendimi ait hissettiğim kulübün içinde yer almak isterim" şeklinde konuştu  

Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi

Türk futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'ya transferini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Arda, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük yıldızı. Onu, böylesine büyük bir kulübün tercih etmesi, her Türk vatandaşı gibi beni de çok gururlandırdı. Türkiye'deki gençlere örnek olduğunu düşünüyorum. Atletico Madrid'teki başarılarını orada da devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 12:21
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Önce Vatan Gazetesi - Emre Belözoğlu Medipol Başakşehirde
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