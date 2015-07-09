Emre Belözoğlu genç çıktı

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in 2 yıllık sözleşme imzaladığı deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu'nun metabolik yaşı 19 olarak saptandı.

Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki Emre'ye vücut analiz testi de yapılırken, metabolik yaşının 19 olduğu belirtildi.

Emre Belözoğlu'na uygulanan vücut analiz testinin, kişinin metabolik yaşını saptamaya yarayan bir test olduğu bildirildi. Test sonucunda metabolik yaşın düşük çıkmasının kişinin fitness seviyesinin yüksek olduğunu gösterdiği ifade edildi. Bu durumun; vücut yağ oranının dengeli ve iç organ yağlanmasının düşük olduğunu gösterdiğine dikkat çekilirken, hücre içi ve dışında sıvı miktarının yeterli, toplam su miktarının istenilen seviyede ve son olarak vücut kas dengesinin de iyi durumda olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.