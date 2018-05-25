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Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:48
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Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu'na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadesi kullanıldı.

Emre Belözoğlu ise kulübün Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Medipol Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum. Şampiyonluk, bir hikayenin belki de çok güzel bitmesidir. " ifadelerini kullanarak, üzerinde 2019 yazılı Medipol Başakşehir formasını imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir
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