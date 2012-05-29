Emre Atletico Madrid'de

İSTANBUL

Atletico Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli futbolcu Emre ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Emre'nin 31 Mayıs Perşembe günü Madrid'e gideceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra da resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Açıklamada, Emre'den övgüyle bahsedilerek, milli futbolcunun Türk futbolunun en büyük yıldızlarından biri olduğu kaydedildi.

İnternet sitesinde Atletico Madrid'in Türk futbolcusu Arda Turan'ın da görüşlerine yer verildi. Arda, Emre'nin Atletico için her şeyini vereceğini belirterek, ''Benim ağabeyim gibidir ve ondan çok şey öğrendim'' dedi.