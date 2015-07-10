Emenike Al Ain'e kiralandı

İSTANBUL
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain, Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
Al Ain Kulübü'nden yapılan açıklamada, Emenike'nin sezon sonuna kadar kiralandığı ve Nijeryalı futbolcunun 9 numaralı formayı giyeceğini belirtildi.
Emenike ise imza töreninde yaptığı açıklamada, Al Ain'le şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyledi.
Fenerbahçe'de geçen sezon 27 lig maçında 4 gol atan Emenike, gelecek sezon futbol hayatını Al Ain takımında sürdürecek.
AA
Son Güncelleme: 11.07.2015 10:23