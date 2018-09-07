Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 666. kez kol bağlanıyor

Antalya'da 666'ncısı düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan başlıyor.

Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, 78'i başpehlivan olmak üzere bin 600'ün üzerinde pehlivan bugünden itibaren er meydanına çıkacak.

Kent merkezinde öğleden sonra kortej ve dualarla açılışı yapılacak organizasyonda başpehlivan, 9 Eylül Pazar günü belli olacak.

Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, aralarında hem son Kırkpınar hem de Elmalı Başpehlivanı Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Recep Kara, Ali Gürbüz'ün de olduğu 78'i başpehlivan, bin 600'ün üzerinde pehlivan mücadele edecek.

Yağlı güreşin yaşayan efsanesi olarak adlandırılan Ahmet Taşçı, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında Elmalı başpehlivanı olarak rekor kırdı. Son Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu da son 5 yılda bu organizasyonda başpehlivanlığı kimseye kaptırmadı. Müsabakalara sıkı hazırlanan Okulu, bu yıl da Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olması halinde Taşçı ile paylaştığı rekoru eline geçirecek.

Orhan Okulu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 aydır sıkı antrenman yaptıklarını, kamp sürecinin verimli geçtiğini söyledi. İlk hedefi olan Kırkpınar'da altın kemeri kazandığını vurgulayan Okulu, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'da altın kemer nasip oldu, aldım, memleketime getirdim. Çok gururluyum. Şimdi Elmalı var. Hedefim, Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı güreşlerinde altıncı kez altın kemerin, ikinci ebedi sahibi olmak. Rekor kırarak altıncı kez başpehlivan olup, tarihe geçmek istiyorum. Elmalı, Türk'ün ilk er meydanı, bizim için çok önemli."

Yörük göçü şenliği

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de asırlardır düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri'nin, Türk tarihinin en eski, ilk er meydanı olduğunu belirtti.

Tarihi güreşlerin yapılacağı Elmalı'da hazırlıkları tamamlandıklarını, festival çarşısı kurulduğunu anlatan Öztekin, temsili yörük göçü şenliğini yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Yörük Türkmen Obalarından temsili yörük göçüne binlerce kişinin katıldığını hatırlatan Öztekin, organizasyonda her geçen sene çıtayı yükselttiklerini vurguladı.

Organizasyonu, 12 kamera ve 51 kişilik canlı yayın ekibiyle 5 milyonun üzerinde seyirciye ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Öztekin, güreşlerin cuma namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda açılış programıyla başlayacağını ifade etti.

Başpehlivanların katılımıyla er meydanına kortej düzenleyeceklerini ifade eden Öztekin, "İlk müsabakalar bugün başlayacak. Cumartesi günü büyük, orta ve başaltı boyların kura çekiminin ardından başpehlivanlar, birinci tur maçlarına çıkacak. Ardından ikinci tur müsabakaları gerçekleştirilecek. Elmalı güreşlerinde büyük ortaya kadar boy atlama sistemi de uygulanacak." diye konuştu.

Güreşlerin pazar günü sona ereceğini aktaran Öztekin, çeyrek final müsabakalarının ardından bayrak töreni yapılacağını ve 666. Elmalı Yağlı Güreşleri'nin yeni ağasının belirleneceğini söyledi.

Organizasyon için bütün hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Öztekin, "Elmalı güreşlerinde Orhan Okulu, 5 yıldır üst üste başpehlivan oluyor. Bu yıl Orhan Okulu altıncı kez birinci olup, tarihi rekoru mu kıracak, yoksa diğer başpehlivanlarımızdan mı birinci çıkacak. Bütün rakipler çok güçlü. Bu yıl seyir kalitesi çok yüksek, keyifli güreşler olacak." ifadelerini kullandı.

"Biz de yasal statü istiyoruz"

Tarih olarak Kırkpınar'dan daha eski olduklarına da değinen Ümit Öztekin, şunları kaydetti:

"Daha büyük bir organizasyonuz. Seyirci sayısı olarak da eksiğimiz yok ama sadece Kırkpınar'a yıllar önce yasal hak verilmiş. Biz de Elmalı güreşlerinin yasal anlamda statüye alınmasını istiyoruz. Kırkpınar'ın yönetmenliği var, bütün güreşçiler katılmak zorunda. Biz güreşçilerle pazarlık yapıyoruz, yense de yenilse de para alıyor. Güreş Federasyonu ve Bakanlığımızdan, bize de yönetmelik verilmesini bekliyoruz."