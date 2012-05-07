Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Elazığspor Süper Lig'de

Bank Asya 1. Lig'in 33. haftasında, Bucaspor'u 2-1 yenen Elazığspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Elazığspor Süper Lig'de

Bank Asya 1. Lig'in 33. haftasında, Bucaspor'u 2-1 yenen Elazığspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 09:35
670 Okunma
Elazığspor Süper Lig'de

    TFF 1. Lig'de Elazığspor, Bucaspor'u 2-1 yendi. Elazığspor bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.
    Maçta Elazığspor'un gollerini Göksu ve Sezai, Bucaspor'un golünü Akın attı.
Maçın sona ermesinin ardından sahaya giren taraftarlar, yaklaşık 5 dakika Kasımpaşa-TKİ Linyitspor ve Göztepe-Konyaspor maçlarının sonuçlanmasını bekledi. Kasımpaşa ve Konyaspor'un yenildiği anons edilince, Elazığsporlu taraftarlar ve futbolcular bir üst lige yükselmenin sevincini yaşadı. Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kucaklaştı, bazı futbolcuları da omuzlarına aldı.
     Maçın ardından Vali Muammer Erol, stat mikrofonundan taraftarlara iki kez ''Şampiyon kim?'' diye sorması üzerine taraftarlar ''Elazığ'' şeklinde cevap verdi.
     AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehre yeni stat sözü aldıklarını belirterek, ''Yeni çevre yolunda Kekliktepe Kavşağı'nın bir kilometre ilerisinde 2-3 yıl içerisinde hizmete sunacağız'' dedi.
    Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk de, buraya dualarla geldiklerini, bundan sonra da dualarda yalnız kalmamak istediklerini söyledi. Öztürk, çok ciddi gayretleri olduğunu dile getirerek, futbolculara teşekkür

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 01:37
Anahtar Kelimeler:
Elazığspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ