Elazığspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de Elazığspor, Bucaspor'u 2-1 yendi. Elazığspor bu sonuçla Spor Toto Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Maçta Elazığspor'un gollerini Göksu ve Sezai, Bucaspor'un golünü Akın attı.

Maçın sona ermesinin ardından sahaya giren taraftarlar, yaklaşık 5 dakika Kasımpaşa-TKİ Linyitspor ve Göztepe-Konyaspor maçlarının sonuçlanmasını bekledi. Kasımpaşa ve Konyaspor'un yenildiği anons edilince, Elazığsporlu taraftarlar ve futbolcular bir üst lige yükselmenin sevincini yaşadı. Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kucaklaştı, bazı futbolcuları da omuzlarına aldı.

Maçın ardından Vali Muammer Erol, stat mikrofonundan taraftarlara iki kez ''Şampiyon kim?'' diye sorması üzerine taraftarlar ''Elazığ'' şeklinde cevap verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehre yeni stat sözü aldıklarını belirterek, ''Yeni çevre yolunda Kekliktepe Kavşağı'nın bir kilometre ilerisinde 2-3 yıl içerisinde hizmete sunacağız'' dedi.

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk de, buraya dualarla geldiklerini, bundan sonra da dualarda yalnız kalmamak istediklerini söyledi. Öztürk, çok ciddi gayretleri olduğunu dile getirerek, futbolculara teşekkür