Elazığspor ''istikrar'' istiyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımı ligde tutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bülent Uygun AA muhabirine, transferde tüm yetkinin yönetim kurulunda olduğunu, bu kapsamda transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Takıma maddi destek sağlamak amacıyla şehrin önde gelenleriyle toplantı yapıldığını anımsatan Uygun, Elazığspor'a gönül verenlerden takıma destek istedi.

Uygun, ''Transfer konusunu yönetime bıraktık, şehrin önde gelenlerinin desteğini bekliyoruz. Geçen seneki 18 arkadaşla yolumuza devam ediyoruz. Bana verilen kadroyu en iyi şekilde çalıştıracağım. Takımı ligde bırakmak için elimden geleni yapacağım'' diye konuştu.