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Elazığspor ''istikrar'' istiyor

Uygun: ''Transfer konusunu yönetime bıraktık''

Elazığspor ''istikrar'' istiyor

Uygun: ''Transfer konusunu yönetime bıraktık''

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:27
616 Okunma
Elazığspor ''istikrar'' istiyor
ELAZIĞ

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımı ligde tutmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Bülent Uygun AA muhabirine, transferde tüm yetkinin yönetim kurulunda olduğunu, bu kapsamda transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Takıma maddi destek sağlamak amacıyla şehrin önde gelenleriyle toplantı yapıldığını anımsatan Uygun, Elazığspor'a gönül verenlerden takıma destek istedi.
Uygun, ''Transfer konusunu yönetime bıraktık, şehrin önde gelenlerinin desteğini bekliyoruz. Geçen seneki 18 arkadaşla yolumuza devam ediyoruz. Bana verilen kadroyu en iyi şekilde çalıştıracağım. Takımı ligde bırakmak için elimden geleni yapacağım'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:28
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