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Elazığ deplasmanda yendi

Spor Toto Süper Lig'de Sanica Boru Elazığspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.

Elazığ deplasmanda yendi

Spor Toto Süper Lig'de Sanica Boru Elazığspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.

01 Eylül 2013 Pazar 10:17
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Elazığ deplasmanda yendi
KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig'de Sanica Boru Elazığspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.

16. dakikada Serdar Özkan'ın arapasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, yatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

24. dakikada Alper'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere çeldi.

25. dakikada Kayserispor ceza alanının sağından yapılan ortada topu göğsüyle kontrol eden Ahmet, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

34. dakikada Özgür'ün cezaalanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

67. dakikada Cleyton'un çizgi üzerinden çevirdiği topa altı pasta dokunan Jaja ağlarla buluşturdu: 1-3

Karşılaşma Sanica Boru Elazığspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 10:18
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor-Elazığspor
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