Elazığ deplasmanda yendi

KAYSERİ



Spor Toto Süper Lig'de Sanica Boru Elazığspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.



16. dakikada Serdar Özkan'ın arapasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, yatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



24. dakikada Alper'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere çeldi.



25. dakikada Kayserispor ceza alanının sağından yapılan ortada topu göğsüyle kontrol eden Ahmet, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.



34. dakikada Özgür'ün cezaalanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3



67. dakikada Cleyton'un çizgi üzerinden çevirdiği topa altı pasta dokunan Jaja ağlarla buluşturdu: 1-3



Karşılaşma Sanica Boru Elazığspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





AA