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Ekoko resmen Bursaspor'da

Yeşil-beyazlılar, Jires Kembo-Ekoko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ekoko resmen Bursaspor'da

Yeşil-beyazlılar, Jires Kembo-Ekoko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:06
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Ekoko resmen Bursaspor'da

Bursaspor'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo-Ekoko, resmi sözleşmeye imza attı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali AyÖzlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Ekoko'nun bu sezon takımın 7'nci transferi olduğunu söyledi.

Yönetim kurulu olarak bu sene Bursaspor için gerekli her şeyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Ay, ''Nokta transferler yapıyoruz. Öyle tahmin ediyorum Beşiktaş maçının ardından, milli takım arasından sonra takımımız tam hazır duruma gelecek. Sonra hep beraber zevkle takımımızı izleyeceğiz. Ekoko'nun transferinin hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Ay, teknik direktör Le Guen'in Ekoko'yu yakından tanıdığını ve transferini kendisinin istediğini anlatarak, yıllık 1 milyon 250 bin avro maliyetle oyuncuyla 2 yıllığına anlaştıklarını ifade etti.

Ekoko: En kısa sürede hazır olacağım

Kariyerinde son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımında forma giyen yeni transfer Ekoko da Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Birçok takımdan teklif almasına karşın Bursaspor'u seçtiğini belirten Ekoko, ''Bursaspor'un beni gerçekten transfer etmek isteyen kulüp olduğunu hissetmiştim. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Le Guen de çok uzun süredir tanıdığım bir hoca. Çok ciddi, çalışkan biri olarak bilinir. Ünlü bir hoca. Şu an yüzde 100 hazır değilim ama burada o duruma gelmek için ortam çok müsait. En kısa sürede hazır hale geleceğim.'' ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporEkokoAli AyÖzlüce Tesisleri
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