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Efsane üçlüden geriye sadece Messi kaldı

Katalan temsilcisinin efsane futbolcuları arasında yer alan Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurduğu basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Efsane üçlüden geriye sadece Messi kaldı

Katalan temsilcisinin efsane futbolcuları arasında yer alan Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurduğu basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:15
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Efsane üçlüden geriye sadece Messi kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Andres Iniesta, sezon sonunda takımından ayrılacak.

Basın toplantısı düzenleyen 33 yaşındaki İspanyol yıldız, uzun yıllardır forma giydiği Barcelona'dan ayrılacağını belirterek, "Yakın bir gelecek içinde, özellikle fiziksel yönden, Barça'ya elimden gelen katkıyı istesem de yapamayacağım. Artık şampiyonluklar kazanmak, zirvede kalmak için kendimi yeterli hissetmiyorum." ifadelerini kullandı. Toplantıda Iniesta'nın gözyaşlarına hakim olamadığı dikkati çekti.

Toplantıda söz alan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise "Frank Rijkaaard'dan bu yana tüm antrenörlerimizin teknik planları içinde yer alan Iniesta, 2004'ten bu yana bizim en değerli futbolcumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

1996 yılında henüz 12 yaşındayken altyapıdaki "La Masia" ile Barcelona'ya adım atan Iniesta, 29 Ekim 2002 tarihinden bu yana forma giydiği A takımda elde ettiği başarılarla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı.

Iniesta, Katalan temsilcisinde 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kaldırma başarısı gösterdi. İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Iniesta, birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu da elde etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanya 1. Futbol LigiLa LigaBarcelona
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ