E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu

ANKARA

Türkiye E-Spor Federasyonunundan (TESFED) yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek federasyonun yönetim kurulunda iş, teknoloji ve spor dünyasından isimler yer aldı.

Dünyanın birçok ülkesinde resmi oluşuma ve liglere sahip e-spor, nisan ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde resmi bir federasyon olarak temsil edilmeye başlandı.

Ağustos ayında çalışmalarına başlayacak Alper Afşin Özdemir başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:

"Esat Kahyaoğlu, Onur Aksu, Ali Erkin, Mete Tevetoğlu, Hakan Bahadır Baş, Bora Koçyiğit, Mehmet Fatih Kacır, Ahmet Kerim Nalbant, Mehmet Fatih Şafak, Emir Haktan Dişli, Emir Aral, Kemal Haydar Öztürk, Süleyman Basa, Mehmet Hanefi Tel, Ahmet Talha Karataş, Mustafa Eröğüt, Murat Yalçın Kırca, Cenk Üstündağ, Gürkan Parlakaç, Ahmet Tuna Şahin, Remzi Selim Oruç, Mertkan Üçüncüoğlu, Yunus Argan, Murat Şanlı Savaş."