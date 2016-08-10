Dzsudzsak resmen El Wahda'da

BUDAPEŞTE - Macaristan Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli oyuncu Balazs Dzsudzsak'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Birinci Futbol Ligi takımlarından El Wahda ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde El Wahda Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Dzsudzsak için Bursaspor ile 3 milyon avroya anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Geçen sezon Bursaspor forması giyen Dzsudzsak, 25 resmi maçta 4 gole imza atmıştı.