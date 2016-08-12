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Dursun Özbek'ten Süper Kupa mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının Türk sporunda sevgi ve barış ortamına başlangıç maçı olmasını diledi.

Dursun Özbek'ten Süper Kupa mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının Türk sporunda sevgi ve barış ortamına başlangıç maçı olmasını diledi.

12 Ağustos 2016 Cuma 13:35
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Dursun Özbek'ten Süper Kupa mesajı

 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, iki takımın yarın Konya'da karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, "Bu maç, iki güzide kulübümüzün bir asrı geride bırakan rekabetindeki ne ilk ne de son maç ama zamanlama olarak çok hayati bir karşılaşma." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattığını anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Demokrasimize kast eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) darbe girişimi, toplumun tüm kesimlerinin birlik ve beraberliği sayesinde atlatıldı. O gece millet olarak ağır bedeller ödedik. Şehitler verdik. Çok sayıda gazimiz var. Bu acı bedel bize bir kez daha demokrasinin erdemini, bu topraklarda kavganın değil huzurun hakim olmasının gerekliliğini ve önemini hatırlattı. O gece Türk sporunun temsilcileri de tek ses, tek yürek olarak darbeye karşı çıktı, hep birlikte demokrasinin yanında yer aldı. Bu kritik günlerde sporun birleştirici özelliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var."

Süper Kupa maçının Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın 2. vefat yıl dönümü ile geçen ay hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane kalecisi Turgay Şeren'in adını taşıyan yeni futbol sezonunun öncesine denk geldiğini vurgulayan Özbek, "Bu karşılaşmanın Türk sporunda sevgi ve barış ortamının başlangıç maçı olmasını diliyorum. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının yarı yarıya paylaşacağı tribünler önünde oynanacak maçın sonunda skoru ne olursa olsun, kazananın ülkemiz ve Türk sporu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 13:36
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşSpor Toto Süper LigKonya Büyükşehir Belediye StadıAlmanya Milli Takımı
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