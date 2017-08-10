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Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:59
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Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kulüpler Birliği VakfıGalatasarayDursun özbek
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