ANKARA - Voleybolda A Milli Kadın Takımı'nın başına getirilen Giovanni Guidetti, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için tüm benliğini ortaya koyacağını belirterek, "Tüm dünyanın korktuğu bir takım oluşturmak istiyorum." dedi.

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile evli olan İtalyan antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF), kendisine oldukça kararlı ve ciddi bir şekilde geldiğini ifade ederek, "Bence her şey olması gerektiği zamanda oldu. Yeni doğmuş bir bebeğim var ve bütün bir yıl burada kalmak bana da çok iyi gelecek." diye konuştu.

TVF'den teklif geldiğinde Hollanda Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Guidetti, "Hollanda ile iyi gidiyordu ama özel hayatım söz konusu olduğunda, Türkiye'de kalmak benim için en doğrusu olacaktı. 12 ay boyunca bu ülkede kalmak, benim hayatıma bir çok güzellik katan, bana çok şey veren bu ülkeye bir şeyler verebilecek olmak benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da yapılacak ilk işin, genç oyunculara tecrübe kazandırmak olduğunu vurgulayan Guidetti, "Milli Takım'da şu anda bizi en zorlayacak şey, aynı anda hem elemeleri geçmek hem de genç oyunculara tecrübe kazandırmak. Bu ikisini aynı anda yapmamız gerekiyor. Kulüplerde çok ama çok deneyimli olanlar ilk 6'da oynama şansı buluyorlar. Genç oyuncular ise forma şansı bulamıyor. Ben şu anda eğer sadece çok oynayan tecrübeli oyunculardan bir milli takım kurarsam, bu, 4 sene sonraki milli takım için hiç doğru bir karar olmaz." şeklinde konuştu.

"Olimpiyat madalyası özlemi çektiğinizi biliyorum"

Genç oyuncuları yavaş yavaş takımın içine adapte edeceğini dile getiren Guidetti, şöyle devam etti:

"Zamanla hangi oyuncuların bu adaptasyonu başarıp, takımla birlikte yürüyeceğini göreceğiz. Öte yandan ligde forma şansı bulma sorununu, oyuncuların kendilerinin çözmesi gerekiyor. Mesela, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da 7 numaralı formayı giyen Fatma Yıldırım, çok başarılı bir oyuncu. Eminim şu an ligdeki tüm takımlar onu kadrosunda görmek istiyor ama o oynayabileceği bir takımı seçti. Bundan sonra da genç oyuncuların bu tür tercihler yapması gerekiyor. Bir çok genç oyuncu, şu an büyük kulüplerde kenarda oturuyor. Ben ilk etapta takımlarında oynayan, sahaya çıkan genç oyuncuları milli takıma çağıracağım."

Türkiye'nin takım sporlarında olimpiyat madalyası özlemi çektiğini bildiğini belirten Giovanni Guidetti, "Olimpiyatlarda madalya şansımız çok yüksek. Olimpiyat elemelerini geçmek, olimpiyat madalyası kazanmaktan daha zordur. Türkiye bunu 2012 Londra Olimpiyatları'nda başardı. Gruptan çıkma şansı da yüksekti ama oradaki sonucu ufak tefek detaylar belirledi." yorumunu yaptı.