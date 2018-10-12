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'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' 13. şampiyonluk peşinde

Yalova'da bir çiçekçide çalışırken dükkana gelen bir bilek güreşçisinin yönlendirmesiyle bu spora başlayan Engin Terzi, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanmak istiyor.

'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' 13. şampiyonluk peşinde

Yalova'da bir çiçekçide çalışırken dükkana gelen bir bilek güreşçisinin yönlendirmesiyle bu spora başlayan Engin Terzi, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanmak istiyor.

12 Ekim 2018 Cuma 14:33
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'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' 13. şampiyonluk peşinde

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2003'te 'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' ödülüne layık görülen milli sporcu Engin Terzi, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanmak istiyor.

Yalova'da çalıştığı bir çiçekçiye gelen bilek güreşçisi sayesinde 15 yaşındayken bu spora başlayan Engin Terzi, Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenecek ve müsabakaların 15 Ekim Pazartesi günü başlayacağı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Bugüne kadar 12 dünya şampiyonluğu bulunan 44 yaşındaki Engin Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1993 yılından beri milli formayı giydiğini ve çok sayıda organizasyonda derece elde ettiğini anlattı.

"Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2003 yılında 'Dünyanın en iyi bilek güreşçisi' ödülünü aldım." diyen milli sporcu, "Bu anlamda ülkede tek sporcuyum. 10 kez büyükler kategorisinde dünya şampiyonu oldum. İki kez de master olarak dünya şampiyonluğum var. Tamamı büyüklerde 8 kez de Avrupa şampiyonluğu elde ettim. 18 Ekim benim doğum günüm. 19 ve 20 Ekim'de yarışacağım. 45'inci yaşımda kendi ülkemde ilk defa şampiyonaya katılacağım. Çeyrek asırdan fazladır yarışıyorum. Bir dünya şampiyonluğu daha alma gibi bir gayem var. Allah nasip ederse alacağım. Böyle bir şey olursa hakikaten benim için çok değerli bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki şampiyonaya 60 ülkeden bin 500'ün üzerinde sporcunun katılmasının beklendiğini ifade eden Bilek Güreşi Milli Takımı'nın kaptanı Engin Terzi, büyükler kategorisinde 65 kiloda, masterlarda ise 70 kiloda sağ ve sol kollarda mücadele edeceğini söyledi.

Engin Terzi, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını 4-5 aydır sürdürdüğünü ve organizasyonda başarılı olacağına inandığını belirterek, "Milletimiz bizden dualarını esirgemezse seviniriz. Zaten Bilek Güreşi Milli Takımı olarak Avrupa'da ilk 3'teyiz. Dünyada da ilk 5'teyiz. Dünya Şampiyonası'nda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İlk dünya şampiyonluğunu 1994 yılında kazandığını dile getiren Engin Terzi, "En son kazandığım dünya şampiyonluğu da 2015'te, arada 21 yıllık bir periyot var. Şimdi ilkiyle bu şampiyona arasında 24 yıl var. Kazanırsam inanılmaz olacak. İstiklal Marşı'mızın okunması beni mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

AA

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